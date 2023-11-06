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Giriş Tarihi: 6.11.2023 14:13

Arnavutköy'de fatura ödemelerini toplayıp ortadan kayboldular

Arnavutköy’de ödeme yaptıkları fatura ödeme merkezi el değiştiren mahalleli, son 1 ayda faturalarının yatırılmadığını öğrendi.Ödeme merkezi önünde toplanan vatandaşlar, ödeme merkezinin kapalı olduğunu gördü. Dolandırıldıklarını anlayan mahalle sakinleri polise başvuruda bulundu.

DHA
Arnavutköy’de fatura ödemelerini toplayıp ortadan kayboldular

Arnavutköy'de Merkez mahallesinde yaşayanların evlerine faturalarının ödenmediğine dair bilgi kağıdı geldi. Soluğu ödeme merkezi önünde alan mahalle sakinleri, merkezin kapalı olduğunu gördü. Ödeme merkezi sahibine ulaşmaya çalışan vatandaşlar dolandırıldıklarını anlayınca polise haber verdi. Mahalle sakinleri, karakola giderek şikayetçi oldu. Yıllardır aynı ödeme merkezinde faturalarını ödediklerini ve bir sorun yaşamadıklarını söyleyen mağdurlar, yaklaşık 2 ay önce fatura ödeme merkezinin el değiştirdiğini ve o tarihten sonra ödediklerini zannettikleri faturaların aslında ödenmediğini öğrendi. Sabah saatlerinde ödeme merkezi önünde toplanan vatandaşlar, dolandırıldıklarını anlayınca akraba ve komşularına haber verdi. Aynı fatura ödeme merkezine ödeme yapan çok sayıda kişi de merkez önünde toplandı. Kepenkleri kapalı olan ödeme merkeziyle karşılaşan bir mahalleli, "Dolandırıldık. Ben kendimi bildim bileli ödemelerimi burada yapıyorum. Devrediyor bu arkadaş ondan sonra da bu hale geldi. Bir kadın ağlıyordu. '200 lirayı bir daha nasıl ödeyeceğim ?' diyordu. Benim gücüm var ödeyeceğim ama bu kadar insan ne yapsın" diye sordu.

"BUNUN HESABINI KİME SORACAĞIZ"
Kolay ödeme tabelası bulunan iş yerine gelen bir başka vatandaş ise, "Yatırdık gittik. Bize faturadan ceza geldi. Uyarı geldi. Cumartesi günü geldim ben buraya, adam yatırdım dedi. Buradan giderken gördük " dedi. Faturasını aynı ödeme merkezine yatıran bir başka vatandaş ise, "Sürekli burada ödüyorduk. Burası garanti diye.İlk defa böyle birşey başımıza geliyor. 365 lira ödedim" diye konuştu.
Bir başka mağdur ise, "Ben iki hafta önce faturalarımı ödedim Bana elektrikçi, 'Bu faturanız ödenmedi' dedi. Yıllardır burada ödeme yapıyoruz. 3 bin 200 lira ödeme yaptım . Buraya geldik gördük ki kapatıp gitmiş. Bunun hesabını kime soracağız. Sabah geldiğimde 20-30 kişi vardı; şimdi de var. Mağdur bir başka vatandaş ise, " İki gün önce mesaj geldi ' Elektriğiniz 5 gün içinde kesilecek' diye. Olacak şey değil dedim. Gelgi buraya baktım beyefendi buradaydı. Bilgisayara baktım geri geldim 10 dakika içinde kayboldu gitti Cumartesi günü. Cumartesi'den beri mağduruz " şeklinde konuştu.

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Arnavutköy'de fatura ödemelerini toplayıp ortadan kayboldular
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