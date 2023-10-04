Arnavutköy’de hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti

Arnavutköy Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada caddenin karşısına geçmeye çalışan iki kadın, trafiğin durduğu an karşıya geçmek için yürümeye başladı. Bir hafriyat kamyonunun önünden geçen kadınlar, bu sırada kamyonun hareket etmesi üzerine araçtan kaçamadı. Kamyonun çarptığı kadınlardan Hanife Memiş yol kenarına savrulup hafif şekilde yaralanırken, Sevim Şenkal ise kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Memiş hastaneye kaldırılırken, arkadaşı Sevim Şenkal'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili çalışma yaparken, çalışma sırasında Haraççı-Hadımköy Yolu Caddesi trafiğe kapatıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde duran trafiği fırsat bilen kadınların ellerindeki pazar arabasıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada, hareket eden hafriyat kamyonunun altında kaldığı ve çevredeki vatandaşların kaza yerine doğru koştuğu görüldü.