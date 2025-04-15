Arnavutköy’de minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaza saat 21.00 sıralarında Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaşları 18'den küçük olan 3 çocuk yolda karşıdan karşıya geçtikleri sırada, A.Ö. idaresindeki 34 CCR 218 plakalı minibüs yabancı uyruklu Muhammed El İsa'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Muhammed El İsa'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, minibüs sürücüsü A.Ö.'yü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.