Arnavutköy’de motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Olay, saat 21.35 sıralarında İstanbul Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Samet Akadur (17) kontrolündeki motosiklet, karşı istikametten gelen Yusuf Taha S. kontrolündeki motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada iki motosiklet de savrulurken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada iki motosikletin sürücüleri ve Yusuf S.'nin kontrolündeki motosiklette bulunan yolcu Furkan İ. yaralandı. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı şekilde hastaneye götürülen 3 yaralıdan Samet A. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer iki yaralının ise durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza sebebiyle cadde bir süre polis ekiplerince trafiğe kapatılırken motosikletler çekici ile kaldırıldı. Yaşanan feci kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntüledi.