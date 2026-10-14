Arnavutköy’de sağanak yağışta 5 araç birbirine girdi: 2 yaralı

"BURAYA TRAFİK IŞIĞI ŞART"

Kazanın ardından olay yerine gelen mahalle muhtarı Mustafa Keleş, Atatürk Caddesi'nde sürücülerin yüksek hızla ilerlediğini ve bölgede sık sık trafik kazalarının yaşandığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Caddede hız ve park sorunlarının bulunduğunu ifade eden Keleş, "Ben burada mahalle muhtarıyım. Muhtarlığın önünden 100 kilometre hızın üzerinde araçlar geçiyor. Yaya geçidine bizim trafik ışığı koydurmamız gerekiyor. Bunu sözlü olarak hep iletiyoruz, ilgili gruplara da atıyoruz. Buraya kasis yapamayacağımız için trafik lambası şart. Gördünüz, bakın aracın hızla gelip verdiği hasarı. Allah göstermesin bir cana da bir şey olabilirdi" dedi.