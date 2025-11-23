Arnavutköy’de taşlı sopalı kavga!

Edinilen bilgilere göre, Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde akşam saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullandığı kavga Atatürk Mahallesi'ne sıçradı.