Arnavutköy’de zincirleme felaket! Otomobil hurda yığınına döndü: Sürücünün burnu bile kanamadı!





OTOMOBİL HURDA YIĞININA DÖNDÜ



Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin ön bölümü büyük hasar alırken araç kullanılamaz hale geldi. Adeta hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü Furkan Aras ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.