Arp severlerin kalbi İstanbul’da atacak

2009 yılında Brezilya'daki konserden dönerken uçağının Atlas Okyanusu'na düşmesi sonucunda hayatını kaybeden dünyaca ünlü arp sanatçısı anısına ikinci kez düzenlenen Ceren Necipoğlu İstanbul Uluslararası Arp Festivali, 14-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleşecek. 2020 yılında düzenlenen festival, bu kez daha kapsamlı bir programla bir kez daha dünya çapındaki müzisyenleri İstanbul'da ağırlayacak. Ünlü isimlerin sahne alacağı festivalin, İstanbul İngiltere Başkonsolosluğu ve Pera Müzesi'ndeki iki özel konser haricindeki tüm etkinlikleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.