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Giriş Tarihi: 6.10.2026 19:25

Arsin’de silahlı saldırı! Boşandığı eşine 7 kurşun yağdırdı

Trabzon’un Arsin ilçesinde emekli askeri personel olduğu öğrenilen bir kişi, boşandığı eşine tabancayla 7 el ateş etti. Ağır yaralanan kadın ameliyata alınırken, saldırgan güvenlik güçlerince yakalandı.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Arsin’de silahlı saldırı! Boşandığı eşine 7 kurşun yağdırdı
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Trabzon'un Arsin ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı büyük paniğe yol açtı. İddiaya göre, emekli askeri personel olan bir şahıs, henüz belirlenemeyen bir nedenle boşandığı eşiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şahıs, yanındaki tabancayla eski eşine 7 el ateş etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acil olarak ameliyata alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli, güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından, saldırının sebebini ve olayın tüm detaylarını aydınlatmak amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TRABZON
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Arsin’de silahlı saldırı! Boşandığı eşine 7 kurşun yağdırdı
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