Arsızlığın bu kadarı! Hava yağmurlu diye şemsiyeyi de çaldı

Olay, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesinde meydana geldi. 2 hırsız, 2. Akarsu Sokak'te bulunan bir apartmandaki daireye girdi. Hırsızlar, evde bulunan kıyafet ve değerli eşyalara ev sahibinin valizine doldurdu.

ŞEMSİYEYİ'DE ÇALDILAR

Evdeki değerli eşya ve kıyafetleri çalan hırsızlar havanın yağmurlu olmasından dolayı evden çıkarken şemsiyeyi de çalarak çıktı.

2 HIRSIZ TUTUKLANDI

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucundan şüpheliler yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından Küçükçekmece adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.