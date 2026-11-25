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Gümüşhane'nin 3 bin metre rakımlı Artabel Gölleri Tabiat Parkı, kar yağışıyla beyaza büründü. 17 kişilik dağcı ekibi, yer yer 80 santimetreyi bulan karda 10 kilometrelik zorlu parkuru 5 saatte aşarak buz tutan göllerin eşsiz manzarasını keşfetti. Dronla görüntülenen doğa yolculuğu nefes kesti. Yürüyüşe dağcı Hakan Çakat yer yer 80 santimetreyi bulan kar örtüsüne rağmen güzel bir rota yürüdüklerini ifade ederek, "Artabel Gölleri sadece Gümüşhane'nin değil, Türkiye'nin de özel noktalarından biri" dedi.