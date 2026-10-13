Artık ömür boyu bir aileyiz

Trabzon'da yaşayan, iki çocuk sahibi Murat Rakan ve eşi Pınar Rakan geçen yıl ağustos ayında anneleri denizde boğularak ölen Afganistan uyruklu dört kardeşe koruyucu aile oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Murat Rakan ile Farabi Hastanesi'nde çalışan eşi Pınar Rakan, anneleri ölen babaları ise Almanya'da çalışan Afganistan uyruklu Sedef (16), Seher (14), Serhat (11) ve Sonya Nazari'ye (7) evlerinin kapılarını açtı. Kendilerinin de 12 yaşında Alperen ve 9 yaşında Aybüke isminde iki çocuğu olan Rakan ailesi, zorlu günlerinde kardeşlerin yanında olup onlara sevgi ve şefkatle yaklaştı. Almanya'da çalışan baba Saber Nazari, geçen yıl aralık ayında vize işlemlerini tamamlayarak Trabzon'a geldi ve dört çocuğunu alıp Almanya'ya döndü.

TÜRKİYE-ALMANYA GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Çocukların Almanya'ya gitmesinin ardından Rakan çifti, Nazari ailesini ziyaret edeceklerinin sözünü verdi. Aradan bir süre geçtikten sonra Murat ve Pınar Rakan çifti, 2 çocuğuyla birlikte geçtiğimiz hafta Almanya'ya giderek 4 kardeş ve babalarıyla bir araya geldi. Yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşayan aileler, hasret giderdi. Trabzon'da başlayan gönül bağı, binlerce kilometre uzakta da devam etti. Çocukların zor günlerinde yanlarında olan Rakan çifti, onları unutmadıklarını göstererek verdikleri sözü yerine getirdi. Rakan ailesinin bu anlamlı ziyareti, sevginin ve dayanışmanın mesafelerle sınırlı olmadığını bir kez daha ortaya koydu. Rakan ailesinin Almanya'nın Stuttgart kentinde yaşayan 4 kardeş, Murat ve Pınar Rakan çiftini karşılarında görünce büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşarken, iki aile hafta sonunu birlikte geçirdi.

"ARTIK BİR YANIMIZ TÜRKİYE'DE"

Afganistanlı baba Saber Nazari, çocuklarına zor günlerinde sahip çıkan Rakan ailesine minnettar olduğunu belirterek "Eşim Frozan Nazari hayatını kaybettiğinde ben Almanya'daydım. Çocuklarıma aile olan Rakan ailesine çok müteşekkirim. Çocuklarımı Türkiye'den aldıktan sonra Almanya'ya geldik. Ancak hem rahmetli eşimin mezarının Türkiye'de olması hem de çocuklarımın Rakan ailesiyle kurduğu güçlü bağ nedeniyle artık bir yanımız hep Türkiye'de olacak. Onların ziyareti bizi çok mutlu etti. Artık ömür boyu bir aileyiz. Allah onlardan razı olsun" dedi.

"ÇOCUKLARI ÇOK ÖZLEMİŞTİM"

Pınar Rakan ise çocukları tekrar gördüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Çocukları çok özlemiştim. Ağustos 2025'te kurulan bu sevgi bağı, her geçen gün güçlenerek devam ediyor. Bundan sonra da her fırsatta yanlarına geleceğiz inşallah" diye konuştu. Nazari ailesinin büyük kızı Sedef Nazari de Rakan ailesini karşılarında görünce büyük mutluluk yaşadığını belirterek "Murat ağabey, Pınar abla ve iki kardeşimizi karşımızda görünce çok mutlu oldum. Onlarla hasret giderdik. Keşke burada kalsalar. Onları çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör