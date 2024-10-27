Haberler Yaşam Haberleri Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolunda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor
Giriş Tarihi: 27.10.2024 11:41 Son Güncelleme: 27.10.2024 11:49

Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolunda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor

Artvin'de etkili olan sağanak yağış ve yüksek kesimlerdeki yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Yol uygulaması yapan ekipler sürücüleri dikkatli olması konusunda uyarıda bulunurken, kış şartlarına uygun olmayan araçları geri çevriliyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolunda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor

Artvin karayolu üzerinde bulunan Ardanuç-Ardahan yolu, Geçitli mevkiinde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar oluştu. Yol güvenliği için kontrol noktaları oluşturan Jandarma ekipleri tarafından kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin verilmiyor, kış şartlarına uygun olmayan araçlar ise geri çevriliyor. Öte yandan, Geçitli köyü Bülbilan Yaylası'nda mahsur kalan araçlar, köylülerin traktör yardımıyla kurtarıldı. Jandarma ve karayolları ekipleri, güvenli geçişi sağlamak adına kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

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Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolunda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor
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