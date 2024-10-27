Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolunda yoğun kar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor

Artvin karayolu üzerinde bulunan Ardanuç-Ardahan yolu, Geçitli mevkiinde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar oluştu. Yol güvenliği için kontrol noktaları oluşturan Jandarma ekipleri tarafından kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin verilmiyor, kış şartlarına uygun olmayan araçlar ise geri çevriliyor. Öte yandan, Geçitli köyü Bülbilan Yaylası'nda mahsur kalan araçlar, köylülerin traktör yardımıyla kurtarıldı. Jandarma ve karayolları ekipleri, güvenli geçişi sağlamak adına kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.