Artvin’de çığ altında kalan operatör hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri ekipleri sevk edildi. Zorlu hava koşullarında yaklaşık iki saat çalışma yürüten ekipler operatörü bulunduğu yerden çıkardı. 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen Gökhan Yılmaz'ın kurtarılamadı. Yılmaz'ın cenazesi Şavşat Devlet hastanesi morguna götürüldü.