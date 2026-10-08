Artvin’de dev kaya parçaları TIR parkına düştü... 1kişi hayatını kaybetti!

ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Tır parkına düşen kaya parçaları araçlarda hasara neden olurken, bir tanker yan yattı. Heyelanda çevredeki bitki örtüsü ve altyapı da zarar gördü.

Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, yeni bir heyelan ihtimaline karşı emniyet ve jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağlıyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör