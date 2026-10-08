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Giriş Tarihi: 8.10.2026 09:14

Artvin'de dev kaya parçaları TIR parkına düştü... 1kişi hayatını kaybetti!

Artvin'in Hopa ilçesindeki Esenkıyı Tır Parkı'nda yamaçtan kopan dev kaya parçalarının park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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İHA Yaşam
Artvin’de dev kaya parçaları TIR parkına düştü... 1kişi hayatını kaybetti!
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Artvin'in Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri park halindeki araçların üzerine düştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan ekipler, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Tır parkına düşen kaya parçaları araçlarda hasara neden olurken, bir tanker yan yattı. Heyelanda çevredeki bitki örtüsü ve altyapı da zarar gördü.
Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, yeni bir heyelan ihtimaline karşı emniyet ve jandarma ekipleri çevre güvenliğini sağlıyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ARTVİN #HOPA

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Artvin'de dev kaya parçaları TIR parkına düştü... 1kişi hayatını kaybetti!
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