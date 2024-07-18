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Giriş Tarihi: 18.7.2024 23:01 Son Güncelleme: 18.7.2024 23:24

Artvin’de tünel içinde feci kaza: 1 ölü

Artvin'in Hopa ilçesi Cankurtaran tünelinde kontrolden çıkan araç, seyir halindeki tomruk yüklü kamyona çarptı. Araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Artvin’de tünel içinde feci kaza: 1 ölü

Kaza, ilçeden geçen Cankurtaran tünelinde meydana geldi. Rize'den Artvin istikametine giden Hızır Avcı idaresindeki 34 LR 4242 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önünde seyir halinde olan Tuncay Öztürk yönetimindeki 08 AAE 184 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada ticari araç sürücüsü direksiyon kabininde sıkıştı. İhbar üzerine adrese 112 Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza sonrası tomruk yüklü kamyon sürücüsü gözaltına alınırken, Avcı'nın cenazesi savcılık incelemesi sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürdürülüyor.

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Artvin’de tünel içinde feci kaza: 1 ölü
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