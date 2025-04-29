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Giriş Tarihi: 29.4.2025 21:52

Artvin’de silah kaçakçılığı operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Artvin ve Trabzon illerinde jandarmanın silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 9 şüpheli yakalandı

DHA
Artvin’de silah kaçakçılığı operasyonu: 9 şüpheli yakalandı

Artvin İl Jandarma Komutanlığı tarafından silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Şavşat ilçesi ile Trabzon'da silah kaçakçılığı ve ticareti yaptığı belirlenen kişilere ait 13 adrese 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonunda dün eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda; 6 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca şarjörü, 212 adet 9 mm çapında fişek, 25 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Artvin’de silah kaçakçılığı operasyonu: 9 şüpheli yakalandı
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