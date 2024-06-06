Artvin’de tur teknesi battı: 1 ölü 4 yaralı

Atvin'in Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde Kaledibi İskele mevkisinde dün gece 21.30 sıralarında baraja doğru açılan tekne, kıyıdan yaklaşık 50 metre uzaklıkta su almaya başladı. Kısa sürede alabora olan tekneden göle atlayan Mete Okumuş, Tuğçe Okumuş, Talih Çavuş, Gözde Çavuş ve Uğur Yerlikaya yardım çağrılarında bulundu. Çevrede avlanan ve 112 Acil Çağrı Merkezine haber veren balıkçılar kazazedelerin yardımına koştu. Suda çırpınan 5 kişi, balıkçılar tarafından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma, sağlık ekipleri ve Çoruh Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Balıkçılar tarafından kurtarılarak kıyıya götürülen 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Mete Okumuş'un yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

O ANLAR CEP TELEFONU İLE KAYDA ALINDI

Artvin'de Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde alabora olan tekneden suya düşerek, boğulma tehlikesi geçiren 5 kişinin, çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılma anları, cep telefonu ile kayda alındı. Görüntüde, can yelekleri sayesinde su yüzeyinde duran kişilerin, suya atlayan balıkçılar tarafından kıyıya çekildiği görüldü. Kurtarmaya yardım eden bir balıkçının ise, "Geldiniz, az kaldı, arkadaşlar panik yapmayın, yakınsınız, arkadaş sizi tek tek alacak, kulaç atın" dediği duyulurken, kurtarılan bir kadının ise, "Beni boş verin ne olur Mete'yi çıkarın" dediği görüntülerde yer aldı.

VALİ ÜNSAL AÇIKLAMA YAPTI

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde alabora olan tekneden düşerek, boğulma tehlikesi geçiren 5 kişinin kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Yaralanan 5 kişiyi hastanede ziyareti sonrası konuşan Vali Ünsal, "Ümit Yerlikaya'nın kullandığı tekne alabora oldu, 5 kişi suya düştü. Yaralı vatandaşlarımızdan birinin ifadesine göre, alabora olacaklarını anladıkları anda can yeleklerini giyiyorlar, dolayısıyla su üzerinde kalabiliyorlar. Sonrasında alabora olan tekne batıyor. O anda çevrede bulunan balıkçı vatandaşlarımız ve ekiplerimizin müdahalesiyle 5 vatandaşımız da kurtarılarak hastaneye sevk edildiler" dedi.

CAN UĞRUNA

Teknenin alabora olduğunda çığlık seslerini duyduğunu söyleyen Çağlayan Kaya Dede, o anda ailemle birlikte Kaledibi il Özel idaresi tesislerinde oturuyorduk. Bir anda çığlık ile "yardım edin" diye bağıranları duydum. Bir teknenin alabora olduğunu gördüm. Hiçbiri kıyıya gelemiyordu. Gemi alabora olmuş, akıntıyla sürükleniyorlardı. İyi bir yüzücü olmasam da can uğruna hiç düşünmeden koşarak baraj gölüne atladım. 3 kişiyi kıyıya çıkardım. Yaralılardan Mete Okumuş'u kıyıya getirdikten sonra ona ilk müdahale olarak Sünni teneffüs uyguladım. Diğer 2 kişiyi de başkaları kurtardı. Ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldılar" dedi.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine tedaviye alınan, Artvin Off-Road Kulübü Üyesi Mete Okumuş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk babası Okumuş'un cenazesi yarın toprağa verileceği belirtildi. Mete Okumuş'un, eşiyle yer aldığı teknede arkadaşlarının doğum günü için tura çıktıkları, dönüşe geçtikleri sırada da suya düştükleri öğrenildi.

'CAN YELEKLERİNİ GİYDİK'

Tekne kaptanı Ümit Yerlikaya, "Teknenin alabora olacağını anlayınca, herkese can yelekleri verdik. Herkes yelekleri giydi, kısa süre sonra tekne suya gömüldü. Yelekler sayesinde su üzerinde kalabildik. Çığlık atınca yardıma yetiştiler" dedi.

VALİ ÜNSAL AÇIKLAMA YAPTI

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Çoruh Nehri Baraj Gölü'nde alabora olan tekneden düşerek, boğulma tehlikesi geçiren 5 kişinin kurtarılmasına ilişkin açıklamada bulundu. Yaralanan 5 kişiyi hastanede ziyareti sonrası konuşan Vali Ünsal, Ümit Yerlikaya'nın kullandığı tekne alabora oldu, 5 kişi suya düştü. Yaralı vatandaşlarımızdan birinin ifadesine göre, alabora olacaklarını anladıkları anda can yeleklerini giyiyorlar, dolayısıyla su üzerinde kalabiliyorlar. Sonrasında alabora olan tekne batıyor. O anda çevrede bulunan balıkçı vatandaşlarımız ve ekiplerimizin müdahalesiyle 5 vatandaşımız da kurtarılarak hastaneye sevk edildiler" dedi.