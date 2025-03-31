Artvin’de yakaları birbirine kavuşturan viyadükler güvenli ulaşımı sağlıyor

Çoruh Nehri üzerine projelendirilip, temeli 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile 7 köyü sular altında bıraktı. Mart 2024'te tam kapasiteyle üretime geçen Yusufeli Barajı'nda bugüne kadar 2 milyar 455 milyon kilovatsaat enerji üretilerek ekonomiye 6 milyar 620 milyon lira katkı sağlandı.

KARA YOLU AĞI TAMAMLANDI

Bölgede baraj suları altında kalacak mevcut kara yolu yerine yeni ulaşımın sağlanması için Yusufeli Barajı relokasyon yolları projelendirildi. 3 etaplık proje kapsamında aralarında tünel, viyadük, köprü ve 12'si hemzemin 17 kavşağın yer aldığı toplam 69,2 kilometre uzunluğundaki kara yolu ağı tamamlanarak, hizmete açıldı. Relokasyon yollarının 56,7 kilometrelik kesimi 40 tünelle geçilerek, Artvin'in eşsiz doğası korundu. korundu.

YAKALAR 5 VİYADÜKE KAVUŞTU

153 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınan Yusufeli'nin yeni yerleşim alanında Tekkale, Yusufeli, Yusufeli Merkez, Çevreli ve Şilenkar viyadükleri inşa edildi. Viyadüklerle Çoruh'un yakaları kavuşurken, yeni yerleşim yerlerine değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen toplam uzunluğu yaklaşık 57 kilometrelik 5 viyadüğün yanı sıra 40 tünelle ulaşılıyor. Türk mühendislerin yanında yüzlerce kişinin aralıksız çalıştığı, 'dengeli konsol' yöntemiyle yapılan viyadükler, Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlıyor. Zaman ve yakıt tasarrufu sağlayan viyadükler, bölgenin ulaşım ağını güçlendirirken, trafik akışında daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunuyor.

ULAŞIM KISALDI

50 metre yüksekliğinde, 685 metre uzunluğunda 'çelik orthotropic köprü' olarak projelendirilip, itme-sürme yöntemiyle inşa edilen Yusufeli Merkez Viyadüğü, Türkiye'nin en yüksek 2'nci viyadüğü olma özelliğini de taşıyor. Tabliyelerin yapımında yaklaşık 7 bin 100 ton çelik kullanılıp, baraj suları üzerine kurulan viyadük sayesinde; Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arası ulaşım mesafesi yaklaşık 15,5 kilometre, ulaşım süresi 25 dakika kısaldı.