Artvin’i sel aldı

Artvin'de önceki gün akşam saatlerine doğru başlayan sağanak yağış, şiddetini artırınca sele dönüştü. Metrekareye 174 kilogram yağışın düştüğü Arhavi ilçesinde 18, Borçka ilçesinde 8, Hopa ilçesinde ise 6 olmak üzere 32 köy yolu ulaşıma kapandı. Hopa'da Sundura Mahallesi'nde çay toplarken derenin yükselmesi sonucu mahsur kalan Bedriye Yarar (56), AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.Arhavi'de Kapisre Deresi'nin taşması sonucu çevresinde bulunan sanayi sitesi ile bir öğrenci yurdu tedbir amaçlı tahliye edilirken, Kale Mahallesi Mehmet Nazif Günal Caddesi ile Artvin-Hopa karayolunun Hopa Sanayi Sitesi Yanmış Köprü mevkiinde çökme meydana geldi. Arhavi'de, Kapisre Deresi'nde su seviyesinin yükselmesiyle alt kısmı boşalan yoldaki asfalt bloğu aniden çöktü. İlçede taşımalı eğitime 2 gün ara verildi.Arhavi'de, 22 Temmuz 2021'de metrekareye 180 kilogram yağışın düşmesiyle meydana gelen selde, Kapisre Deresi taşmış, araçlar suya kapılarak sürüklenirken çok sayıdaki binanın giriş ve zemin katını su basmış, ev ve işyerlerinde mahsur kalan 6 kişi kurtarılmıştı. Önceki günkü aynı yoğunluktaki yağışa rağmen 3 yıldır süren dere yatağını genişletme ve ıslah çalışmaları ilçenin 3 yıl sonra 2'inci bir felaket yaşamasını önledi.