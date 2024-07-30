Haberler Yaşam Haberleri Asansör boşluğuna düşen 17 yaşındaki Samet hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 30.7.2024 23:22 Son Güncelleme: 31.7.2024 00:02

Asansör boşluğuna düşen 17 yaşındaki Samet hayatını kaybetti

Kayseri’de bir binanın inşaatında işçi olarak çalışan 17 yaşındaki Samet Ceyran, 15. kattan dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. Samet Ceyran ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Asansör boşluğuna düşen 17 yaşındaki Samet hayatını kaybetti

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan Samet Ceyran, öğle saatlerinde dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. 15. kattan düşen Samet Ceyran için çalışma arkadaşları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralı olan Samet Ceyran'ı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Samet Ceyran tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ceyran'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Asansör boşluğuna düşen 17 yaşındaki Samet hayatını kaybetti
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