Asansör boşluğuna düşen 17 yaşındaki Samet hayatını kaybetti

Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Şehit Naci Akarsu Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan Samet Ceyran, öğle saatlerinde dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. 15. kattan düşen Samet Ceyran için çalışma arkadaşları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralı olan Samet Ceyran'ı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Samet Ceyran tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ceyran'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.