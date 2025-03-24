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Giriş Tarihi: 24.3.2025 20:55 Son Güncelleme: 24.3.2025 20:59

Asansör boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü

Diyarbakır’da asansör boşluğuna düşen 37 yaşındaki Abdurrezzak Memiş, feci şekilde hayatını kaybetti. Memiş, toprağa verilirken polis soruşturma başlattı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Asansör boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Abdurrezzak Memiş, 5. katta asansör boşluğuna düştü. Site sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polisler sevk edildi.

Asansör boşluğundan çıkarılan Memiş, yapılan kontrollerde olay yerinde öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından Abdurrezzak Memiş'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Memiş, otopsiden sonra ailesi tarafından gözyaşları arasında Eğil ilçesinde toprağa verildi. Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Asansör boşluğuna düşen apartman görevlisi öldü
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