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Giriş Tarihi: 10.11.2023 11:26

Asayiş polisleri emniyet bahçesinde Atatürk’ü andı

İstanbul'un dört bir yanında vatandaşlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 85. yılında saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü personelleri saat 09:05’te Atatürk’e saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okudu.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Asayiş polisleri emniyet bahçesinde Atatürk’ü andı

Kentin en işlek caddeleri, köprü ve meydanlarında hayat, Ata'ya duyulan saygı dolayısıyla 1 dakikalığına durdu. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İstanbul'un cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti. Atatürk'ün sonsuzluğa gözlerini kapattığı 09:05'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü personelleri binan önüne inip Türk bayrağı önünde saygı duruşunda bulundu. İstiklal marşı okuyan polis memurları Ataya özlemlerini ve saygılarını gösterdikten sonra görev başına döndü.

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Asayiş polisleri emniyet bahçesinde Atatürk’ü andı
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