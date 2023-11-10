Asayiş polisleri emniyet bahçesinde Atatürk’ü andı

Kentin en işlek caddeleri, köprü ve meydanlarında hayat, Ata'ya duyulan saygı dolayısıyla 1 dakikalığına durdu. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İstanbul'un cadde ve sokaklarında vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti. Atatürk'ün sonsuzluğa gözlerini kapattığı 09:05'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü personelleri binan önüne inip Türk bayrağı önünde saygı duruşunda bulundu. İstiklal marşı okuyan polis memurları Ataya özlemlerini ve saygılarını gösterdikten sonra görev başına döndü.