Asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 15 kişi gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır kent merkezinde farklı tarihlerde hırsızlık ve kapkaç yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerden gelen ihbarlar üzerine polis, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını detaylı bir şekilde inceledi. Görüntülerde tespit edilen 10 kişinin yakalanması amacıyla polis, eş zamanlı 'Aport' operasyonu gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı 'Suçla Sinerjik Mücadele Projesi' kapsamında 'Hep beraber' sloganıyla yapılan operasyonda, 10 kişi yakalandı.

YURT DIŞINA KAÇMAYI PLANLARKEN YAKALANDI

Saklandıkları yerler tek tek tespit edilen A.D'nin 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve Irak'a kaçmayı planladığı belirendi. A.D'nin yakalanmamak için kardeşinin kimliğini kullandığı ve fakat kardeşinin de arandığını tahmin edemediği ortaya çıkarken, parmak izi alındıktan sonra A.D olduğu tespit edildi.

GECE KULÜBÜNE OPERASYON

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, Diyarbakır'da farklı asayiş suçlarına karışanların sıklıkla gittikleri merdiven altı diye tabir edilen "Bar/Gece Kulübü" olarak faaliyet gösteren mekanlara yönelik gerçekleştirdi. 4 farklı adreste yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 49 değişik çap ve özelliklerde fişek, 66 şişe kaçak içki ve 5 litre kaçak alkol ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucunda, 5 kişi gözaltına alındı.