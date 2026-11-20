Olay, Koçarlı ilçesine bağlı Çallı Mahallesi'nin dağlık bölgesinde önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Aşçılık yapan Bülent Ocak, küçükbaş hayvanlarını çakal saldırılarından korumak amacıyla arkadaşı M.Y. ile birlikte dağlık araziye çıktı. İddiaya göre, yürürken dengesini kaybederek yere düşen Ocak'ın sırtında taşıdığı tüfek kazara ateş aldı. Silahtan çıkan fişeğin kendisine isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Ocak, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Bülent Ocak'ın sırtından vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Bülent Ocak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Öte yandan olay anında Ocak'ın yanında bulunan arkadaşı M.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.