Haberler Yaşam Haberleri Asel bebeği eğitimli köpekler ile 350 kişilik ekip arıyor
Giriş Tarihi: 6.9.2023 14:59 Son Güncelleme: 6.9.2023 15:02

Asel bebeği eğitimli köpekler ile 350 kişilik ekip arıyor

Aksaray'da pazar akşamı meydana gelen selde kaybolan 3 aylık bebek Asel Balcan için arama kurtarma çalışmalarına Ankara'dan getirilen eğitimli köpekler de katıldı.

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Asel bebeği eğitimli köpekler ile 350 kişilik ekip arıyor

AFAD, jandarma, polis ve UMKE ekipleri, olayın yaşandığı bölgede arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 350 kişiden oluşan ekip yaklaşık 15 kilometrelik alanda Asel bebeği bulunması için gece gündüz çalışıyor. Selin vurduğu yola paralel su kanalı ve çevresi adım adım taranırken bebeğe dair henüz herhangi bir ize rastlanmadı.

Öte yandan arama kurtarma çalışmaları için Ankara'dan getirilen eğitimli köpekler de bugün çalışmalara katıldı. Daha önce bölgedeki balçık nedeniyle koku alamadığı için bekletilen köpekler, arazinin uygun hale gelmesiyle bu sabah arama kurtarma çalışmalarına dahil edildi.Yakınlarının ise aramalardan bir haber bekliyor.

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Asel bebeği eğitimli köpekler ile 350 kişilik ekip arıyor
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