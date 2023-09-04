Asel bebek için arama çalışmaları sürüyor

Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, kentte dün akşam başlayan sağanak sonrası Ihlara yolu Kireçlik mevkisinde oluşan selde kaybolan 3 aylık Asel Balcan'ı arayan ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Kumbuzoğlu, "Asel bebeğimizi aramaya devam ediyoruz. Tüm güvenlik güçlerimiz ve arama kurtarma ekiplerimiz burada. Devlet burada. Bütün belediye çalışanlarımız, tüm teknik ekiplerimizle buradayız. Sivil toplum kuruluşlarının da çok büyük desteği var. Tabii çok zor bir süreç. Balçıklı bir sel felaketi olduğu için arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor ama ekiplerimiz bu konuda son derece deneyimli, güçlü ve tecrübeli. Alanı didik didik arıyoruz." dedi.