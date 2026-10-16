ASELSAN Çocuk Şenliği’nde bilim ve teknoloji heyecanı

Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde, kentin geleneksel sanat ve zanaat birikimini günümüze taşıyan "Yaşayan Miras: Diyarbakır Sergisi", Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların çalışmalarına yer verilen sergide, Diyarbakır'a özgü el sanatlarının yanı sıra hüsn-i hat, tezhip ve çarpana gibi geleneksel üretim alanlarından eserler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Kuşaktan kuşağa aktarılan ustalık bilgisinin ve el emeğine dayalı üretim kültürünün önemini ortaya koyan sergi, Diyarbakır'ın kültürel kimliğini şekillendiren sanatların günümüzde de yaşatıldığını gözler önüne serdi.

"AŞKIN SEN HALİ" TİYATROSEVERLERLE BULUŞTU

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi'nde sahnelenen "Aşkın Sen Hali", müzik ve dansla zenginleşen iki perdelik komedi hikayesiyle tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Pervin Ünalp'ın kaleme aldığı, M. Doğan Yağcı'nın yönettiği oyun, bir konakta kesişen borçlar, dedikodular ve gizli sevdalar üzerinden insan ilişkilerini mizahi bir dille ele aldı. Aşk, gurur ve toplumsal baskılar arasında kalan karakterlerin yaşadıklarını konu alan eser, izleyicileri konağın hareketli dünyasına taşıdı.

DİYARBAKIR'IN TARİHİ MİRASI MERCEK ALTINA ALINDI

Kayapınar İlçe Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Tarihin İzinde Diyarbakır Örneği" söyleşisinde, Diyarbakır'ın köklü geçmişi ve kültürel birikimi ele alındı. Prof. Dr. Oktay Bozan'ın katılımıyla gerçekleştirilen programda, kentin bölge tarihindeki yeri, farklı medeniyetlerin bıraktığı izler ve geçmişten günümüze uzanan kültürel mirası üzerine değerlendirmeler yapıldı. Söyleşi, Diyarbakır'ın tarihsel kimliğini farklı yönleriyle ele alan bir buluşma oldu.

KÜRT DİLİNİN TARİHSEL VE EDEBİ YAPISI PANELDE İNCELENDİ

Diyarbakır Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Kürtçe Klasiklerde Kürt Dilinin Özellikleri"panelinde, Kürt dilinin gramer yapısı, tarihsel gelişimi ve klasik edebiyat eserlerindeki kullanımı akademik bir bakış açısıyla değerlendirildi. Prof. Dr. Abdurrahman Adak, "Kürt Dilinin Genel Özellikleri"; Prof. Dr. Hayrullah Acar, "Şeyh Ahmed-i Fakir Divanında Dil Özellikleri"; Mehmet Yergin ise "Molla Ahmed-i Hasi Mevlidi'nde Dil Özellikleri" başlıklı sunumuyla panele katkı sundu. Panelde, Kürt dilinin tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ve klasik eserler üzerinden ortaya çıkan dil özellikleri ele alınarak dil ve edebiyat mirasının akademik çalışmalar ışığında incelenmesinin önemi vurgulandı.

SERAMİK SANATININ İNCELİKLERİ KEŞFEDİLDİ

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde Zeynep Bahtiyar eşliğinde gerçekleştirilen Seramik Atölyesi,katılımcıları Türk seramik sanatının köklü geçmişiyle tanıştırdı. Atölyede, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan seramik geleneğinin Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki gelişimi ele alındı. İznik ve Kütahya gibi önemli seramik üretim merkezlerinin sanatsal özellikleri üzerinde durulurken, bitkisel motifler ve geometrik desenler gibi geleneksel süsleme unsurları da katılımcılara tanıtıldı.

ASELSAN ÇOCUK ŞENLİĞİ'NDE BİLİM VE TEKNOLOJİ HEYECANI

Yenikapı Hançepek Meydanı Çocuk Köyü'nde düzenlenen ASELSAN Çocuk Şenliği, çocukları bilim, teknoloji, sanat ve keşif odaklı etkinliklerle buluşturdu. Şenlik kapsamında gerçekleştirilen müze gezileri, kitap okuma buluşmaları, saha etkinlikleri ve farklı deneyim alanları, minik ziyaretçilere eğlenerek öğrenme fırsatı sundu. Programın dikkat çeken bölümlerinden Tekno Macera Tırı ise çocukların bilim ve teknolojiyi uygulamalı etkinliklerle keşfetmelerine imkan sağladı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör