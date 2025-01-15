ASELSAN, Yeni Radar Entegrasyon Merkezi’nde üretime başladı

ASELSAN, son yıllarda AESA tabanlı radar teknolojilerinde çok önemli bir mesafe kat ederek dünyanın önde gelen radar tasarım ve üretim merkezlerinden biri haline geldi. Özellikle yurtdışı siparişlerde ciddi bir ivme yakalayan ASELSAN, bu talep artışını karşılamak amacıyla, 50 milyon ABD Doları yatırımla hayata geçirdiği Radar Entegrasyon Merkezini bu yıl başında devreye alarak önemli bir kapasite ve verimlilik artışı sağladı.

Ayrıca, planlı siparişler ve büyüme hedefleri doğrultusunda, şirketin mevcut radar üretim kapasitesini 3 katına çıkaracak olan ilave bir tesisin yapımına da bu yıl itibarıyla başlandığı öğrenildi. Toplam 73 bin m2 kapalı alana sahip olacak tesisin 2027 sonunda tamamlanması hedefleniyor.