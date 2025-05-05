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Giriş Tarihi: 5.5.2025 10:07 Son Güncelleme: 5.5.2025 10:18

Asfalt üretim tesisinde kaçak akaryakıt üretimi

Adana’da asfalt üretim tesisinde üretilen kaçak 25 bin litre akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Asfalt üretim tesisinde kaçak akaryakıt üretimi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesine çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Sarıçam ilçesinde bulunan bir asfalt üretim tesisi belirlendi. Belirlenen adrese savcılık talimatıyla operasyon yapıldı.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı, atık yağların kimyasal işlemlerden geçilerek kaçak akaryakıt üretildiği de ortaya çıkarıldı. Tesiste yapılan inceleme ve aramada 25 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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Asfalt üretim tesisinde kaçak akaryakıt üretimi
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