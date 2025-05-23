Asfalt üretim tesisindeki patlamada 1 işçi öldü! 1 işçi yaralandı

Erzurum'un Pasinler ilçesindeki asfalt üretim tesisinde meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 1 işçi de ağır yaralandı. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler patlama sonucu çıkan yangını söndürürken, soğutma çalışmaları başlatıldı. Vali Mustafa Çiftçi, patlamanın meydana geldiği tesiste incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklama yapan Çiftçi, 16.50 sularında patlamanın meydana geldiğini ve ekiplerin hızlı şekilde sevk edildiğini belirterek, şunları söyledi: "Yangının çıkış sebebi olarak, Ankara'dan gelen 2 işçi kardeşimizin tankın üzerinde kaynak yaparken patlama meydana geldi ve patlama neticesinde işçi kardeşlerimizden birinin savrularak aşağı düşmesi suretiyle vefat ederken, diğer kardeşimiz de ağır yaralandı. Yaralı kardeşimiz Şehir Hastanemize sevk edilmiş durumda. Riskli bir durumda. Olay şuan neden kaynaklandığı, kontrol altına alındıktan sonra detaylı inceleme neticesinde itfaiye tarafından kesin olarak belirlenecek. Şuan olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Savcımızda otopsi çalışmalarını yürütüyor. Önümüzdeki günlerde olayın neden kaynaklandığı net bir şekilde ortaya çıkacak."

Tesiste 2 vardiya halinde 7 kişinin çalıştığı ifade eden Çiftçi, "Şuan olayın neden kaynaklandığını, herhangi bir ihmal olup olmadığını söylemek erken. İlk önce patlamayı kontrol altına alalım ardından olayın adli ve idari soruşturması neticelensin, o zaman daha net ortaya çıkacaktır. İş sağlığı ve güvenliği açısından da herhangi bir ihmalin olup olmadığı araştırmalar sonucu ortaya çıkacak." İfadelerini kullandı.