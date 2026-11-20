Asgari ücrette yapılacak düzenleme, yeni yılda milyonlarca çalışanın bütçesini doğrudan etkileyecek. Bir yandan işçi ve işveren tarafının beklentileri şekillenirken diğer yandan enflasyon verileri ve ekonomik göstergeler pazarlığın seyrinde belirleyici olacak. Komisyonun masaya yatıracağı başlıklar, yeni dönem ücretinin belirlenmesinde önemli rol oynayacak.
ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2027 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da TBMM'deki bütçe görüşmelerinde komisyonun aralık ayında bir araya geleceğini açıkladı. Ancak 20 Kasım 2026 itibarıyla ilk toplantının kesin tarihi ve saati henüz duyurulmadı.
Geçmiş iki yılın toplantı takvimleri incelendiğinde görüşmelerin aralık ayının ilk yarısında başladığı görülüyor.
2025 yılında ilk toplantı 12 Aralık'ta, 2024 yılında ise 10 Aralık'ta gerçekleştirilmişti.
Bu doğrultuda 2027 asgari ücreti için ilk toplantının aralık ayının ilk yarısında yapılması olası görünüyor.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçmiş yıllardaki toplantı sayıları da dikkate alındığında komisyonun bu yıl üç veya dört toplantı yapması beklenebilir. 2025 yılı için yapılan görüşmeler üç toplantıda tamamlanırken 2024 yılında dört toplantı gerçekleştirilmişti. Bu nedenle aralık ayının ilk yarısında başlaması beklenen görüşmelerin, ayın son haftasına kadar sürmesi ve yeni ücretin aralık ayının son haftasında açıklanması öngörülüyor.
Belirlenecek yeni asgari ücretin 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.
Asgari ücret zammı için kulislerde konuşulan en güçlü senaryo | Video
2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN OLASI SENARYOLAR
2027 yılında uygulanacak asgari ücret için farklı zam oranları üzerinden hesaplamalar yapılmaya başlandı.
Son değerlendirmelerde üç farklı senaryo öne çıkıyor.
2026 yılında net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre olası zam oranları ve yeni maaşlar şöyle:
|
Senaryo
|
Zam oranı
|
Tahmini net ücret
|
1. senaryo
|
%29,5
|
36.357 TL
|
2. senaryo
|
%33,7
|
37.536 TL
|
3. senaryo
|
%35
|
37.901 TL
Bu rakamlar mevcut net asgari ücret üzerinden yapılan tahmini hesaplamalardır. Henüz komisyon tarafından açıklanmış kesin bir zam oranı veya resmî teklif bulunmuyor. Nihai ücret, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılacağı görüşmelerin ardından belli olacak.