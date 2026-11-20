ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2027 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da TBMM'deki bütçe görüşmelerinde komisyonun aralık ayında bir araya geleceğini açıkladı. Ancak 20 Kasım 2026 itibarıyla ilk toplantının kesin tarihi ve saati henüz duyurulmadı .

Geçmiş iki yılın toplantı takvimleri incelendiğinde görüşmelerin aralık ayının ilk yarısında başladığı görülüyor.

2025 yılında ilk toplantı 12 Aralık'ta, 2024 yılında ise 10 Aralık'ta gerçekleştirilmişti.

Bu doğrultuda 2027 asgari ücreti için ilk toplantının aralık ayının ilk yarısında yapılması olası görünüyor.