Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı için yeni yıl öncesinde zam hesaplamaları hız kazandı. Aralık ayının ilk haftasında başlaması beklenen komisyon görüşmeleri öncesinde yıl sonu enflasyon tahminleri ve piyasa beklentileri doğrultusunda farklı artış oranları gündeme geldi. Olası zam oranlarına göre yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, yüzde 28,4'ten yüzde 35'e uzanan senaryolarla maaş tablosu da şekillenmeye başladı.
Yıl sonuna ilişkin enflasyon öngörüleri ve piyasa analizleri dikkate alınarak mevcut asgari ücret üzerinden dört ayrı artış oranı hesaplandı. Zam oranının değişmesine bağlı olarak 2027 yılında çalışanların alacağı net maaş da farklı seviyelere ulaşıyor.
%29,5 ZAM SENARYOSU
Merkez Bankasının yıl sonu enflasyon tahminiyle aynı oranda zam yapılması durumunda maaşa 8 bin 282 TL eklenecek. Böylece net asgari ücret 36 bin 357 TL olacak.
%30 ZAM SENARYOSU
Gündemdeki hesaplamalarda yüzde 30'luk artış da öne çıkan ihtimaller arasında bulunuyor. Bu oranın uygulanması halinde çalışanların net asgari ücreti 36 bin 498 TL'ye ulaşacak. Yuvarlak hesapla bu tutar 36 bin 500 TL seviyesinde olacak.
%35 ZAM SENARYOSU
Daha yüksek artış beklentileri arasında yer alan yüzde 35'lik zam seçeneğinde ise net asgari ücretin 37 bin 901 TL'ye çıkabileceği öngörülüyor.
2027 yılı asgari ücretini belirleyecek görüşmelerin aralık ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilcinin katılımıyla toplam 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni ücret için değerlendirmelerde bulunacak. Görüşmelerde enflasyon verilerinin yanı sıra açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin rakamlar da gündeme gelecek.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sürecin yürütülmesinde hakem görevini üstlenirken, komisyon kararlarının oy birliğiyle alınması şartı bulunmuyor. Geçmiş yıllarda bazı kararlar oy birliğiyle sonuçlansa da oylamalarda çoğunluğun tercihleri de belirleyici olabiliyor.
İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, önceki yıl komisyonda görev alacak 5 temsilcisinden 4'ünü asgari ücretle çalışan kişiler arasından belirlemişti. Benzer bir yöntemin bu yıl da uygulanması ve asgari ücretli çalışanların görüşmelere doğrudan katılması bekleniyor.
Yeni asgari ücretin belirlenmesi için aralık ayı boyunca görüşmelerin sürdürülmesi öngörülüyor. Birer haftalık aralıklarla gerçekleştirilmesi planlanan 3 ya da 4 toplantının ardından komisyonun nihai rakamı açıklaması bekleniyor.
Görüşmelerin tamamlanmasının ardından, önceki yıllardaki süreçlere benzer şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirme ve müdahalelerinin son zam oranının şekillenmesinde etkili olması bekleniyor.