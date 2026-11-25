Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret zammı için yeni yıl öncesinde zam hesaplamaları hız kazandı. Aralık ayının ilk haftasında başlaması beklenen komisyon görüşmeleri öncesinde yıl sonu enflasyon tahminleri ve piyasa beklentileri doğrultusunda farklı artış oranları gündeme geldi. Olası zam oranlarına göre yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken, yüzde 28,4'ten yüzde 35'e uzanan senaryolarla maaş tablosu da şekillenmeye başladı.