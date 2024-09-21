Asi nehrinde erkek cesedi bulundu

Hatay'ın Defne ilçesinin Aknehir Mahallesi'nde asi nehri kıyısında gezinen vatandaşlar, asi nehrinde akıntıya kapılan bir erkek cesedi gördü. Hemen 112 acil çağrı merkezini arayan vatandaşlar, olayı güvenlik güçlerine ihbar etti. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi Su altı ve Su üstü Arama Kurtarma, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Cesedi arama çalışmalarına başlayan Arama kurtarma ekipleri, yaklaşık 1 saat süren arama çalışmalarının ardından cesedi kıyıdan 45 metre uzaklıkta akıntı içerisinde buldu.

Yapılan araştırmalar neticesinde erkek cesedinin 65 yaşındaki A.C'ye ait olduğu tespit edildi. A.C'nin cansız bedeni Defne Hastanesi morguna kaldırırken, Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.