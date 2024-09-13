Âşık dehşeti

Adana'da oto yıkama dükkânını kurşunlayan Batuhan Homurlu (26) yanlışlıkla işyeri önündeki Abdullah Oğuz'un ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Olaydan sonra kaçan zanlı ve 4 kişi gözaltına alındı. Batuhan Homurlu'nun Oğuz ailesinden bir kız ile sevgili olduğu, bu birlikteliğe izin verilmediği için dükkânı kurşunladığı ortaya çıktı. Olay 8 Eylül günü saat 03.00 sıralarında Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi.Abdullah Oğuz, kuzenleri Mehmet ve Şemsettin Oğuz ile birlikte akrabalarının oto yıkama dükkânı önündeki seyyar döner tezgâhına gitti. Bu sırada motosikletle gelen şüpheliler, tezgaha pompalı tüfekle saldırı düzenledi. Tüfekten çıkan saçmalarla başından vurulan Abdullah Oğuz kanlar içinde yere yığıldı. Saldırıda bacaklarından yaralanan Mehmet ve Şemsettin Oğuz ise tezgâhın arkasına saklandı. Yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülen Abdullah Oğuz, yapılan müdahalelere karşın kurtarılamadı.Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı kullanan şüphelinin Batuhan Homurlu, motosikleti kullananın ise B.O. (17) olduğunu tespit etti. Saldırı anında şüphelilerin arkadaşları Orhan Karaduman (25), Muhammet Yiğit Obuz (18) ve Ramazan Yiğit Çetinkıran'ın (18) da motosikletle gözcülük yaptığı saptandı. Soruşturmanın ardından Homurlu'nun, Oğuz ailesinden bir kız ile sevgili olduğu, kızın akrabası olan oto yıkama dükkânının sahibi Abdulvahap Oğuz'un (44) ise bu birlikteliğe karşı çıktığı öğrenildi. Homurlu'nun bu nedenle husumet güttüğü Oğuz'un işyerine silahlı saldırı düzenlediği ancak olay yerinde bulunan Oğuz'un kuzeni Abdullah Oğuz'un öldürüldüğü belirlendi. Batuhan Homurlu ve 4 arkadaşı tutuklandı.