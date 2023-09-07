Aşiret düğününde servet saçtılar: Damada 2 milyon TL, geline kilolarca!

Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nin önde gelen aşiretlerinden biri olan Diri aşiretinin ileri gelenlerinden Bahrem Geçirgen'in oğlu Yüksel Geçirgen dünyaevine girdi. Yüksel Geçirgen, hayatını Sima Bellier ile birleştirdi.
Çiftin düğününe binlerce kişi davet edildi. Yüzün üzerinde küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne İran, Irak ve farklı ülkelerin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden de aşiret liderleri, kanaat önderleri ve misafir geldi.
Düğünlerinin iki gün sürdüğünü söyleyen gelin Sima Bellier, "Çok mutluyum. Allah herkese nasip eylesin bu duyguları. Düğünümüze Irak, İran ve her yerden katılanlar oldu. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Damat Yüksel Geçirgen ise çok mutlu olduğunu söyledi. "Çok yoğun ve kalabalık geçiyor. Allah bu güzel günleri herkese nasip eylesin. Bizleri bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
Düğünün sağdıçlığını yapan Perviz Geçirgen da şunları söyledi: Düğünümüz baya kalabalık geçiyor. Hemen her yerde misafirlerimiz geldi. Bizde kültürümüze uygun bir şekilde köyümüzde düğünümüzü yaptık. Allah tüm gençlere bugünleri nasip eylesin. Bizim düğünümüze iştirak edip gelen herkese çok teşekkür ediyorum.