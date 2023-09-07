Aşiret düğününde servet saçtılar: Damada 2 milyon TL, geline kilolarca!

Düğünlerinin iki gün sürdüğünü söyleyen gelin Sima Bellier, "Çok mutluyum. Allah herkese nasip eylesin bu duyguları. Düğünümüze Irak, İran ve her yerden katılanlar oldu. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.