Aşırı hız ölümle bitti... Kaza sonrası ilginç olaylar yaşandı

Bursa merkezden Mudanya istikametine giden Eyüp Cıtalcı'nın kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesinde kontrolden çıktı. İçinde 4 kişinin bulunduğu otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Metro İstasyonunun duvarına çarparak durabilen otomobil, hurdaya döndü. Kaza sırasında otomobilde bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kadın otomobilden yola savruldu. Araçta ise 3 kişi sıkıştı.

SAĞLIK EKİPLERİNE SALDIRDI

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yola savrulan kadının hayatını kaybettiği belirlenirken, sağlık kipleri, araçtan çıkarılan yaralılara müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen yaralı, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine saldırarak darp edip olay yerinden kaçtı. Sürücü Eyüp Cıtalcı ile Sühe El Cesim isimli iki yaralı ise yapılan müdahalelerin ardından Hastaneye kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA MERMİ DİKKAT ÇEKTİ

Yaşanan darp olayının ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, yola savrulan çok sayıda mermi tespit ederken, hurdaya dönen araçta da bir adet silah bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, ölen kadının ve kaçan yaralının kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.