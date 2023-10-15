Aşırı hızla attığı makas hayattan kopardı

İstanbul Merter'de gece saatlerinde D-100 Karayolu'nda aşırı hız ile makas atarak ilerleyen cip bariyerlere çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de ağır şekilde yaralandı. İddiaya göre, Edirne istikametinde ilerleyen Muhammed Ertuğrul Akbaş'ın (19) makas atarak ve süratli bir şekilde kullandığı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savruldu. Yolun sağındaki bariyerlere çarpması sonucu sürücü camdan fırlarken araç alev aldı. Erdem Ö., Eren G. ve Yusuf D. ise araçta sıkıştı. Kazada sürücü Akbaş hayatını kaybetti. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.