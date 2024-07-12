Aşırı sıcakta nem çilesi

Türkiye'nin bir kısmı sıcak ve nemle boğuşurken bir kısmı da sellerle mücadele ediyor. İstanbul'da her geçen gün artan sıcaklıklar vatandaşları olumsuz etkiliyor. Sıcaklığa nem de eklenince hissedilen sıcaklık 6-7 derece arttı. İstanbul'da bazı bölgelerde kısa süreli yağışlar gerçekleşti. Bu yağışların sürmesi bekleniyor. Aşırı nemli hava bir hafta daha devam edecek. Bağıl nem, akşamları yüzde 99'lara kadar çıkıyor. Bu da hayatı olumsuz etkiliyor. Ankara'da iki gün daha gök gürültülü sağanaklar var, Bursa'da şiddetli yağış bazı ilçelerde su baskınlarına neden olabilir. İstanbul ve Ankara 31, Bursa 33 derece. İzmir'de iç kesimlerde kısa süreli sağanak var, hava çok nemli ve bunaltıcı sıcaklık 36 derece.Antalya'da da iki gün bağıl nem çok yüksek, hissedilen sıcaklık ise 40 derece. Marmara'da yağışlar Balıkesir- Bilecik kesiminde gök gürültülü şiddetli olacak. Rüzgârlar orta hızda eserken nemli hava bir hafta daha devam ediyor. İç Anadolu'da kısım kısım etkili olan gök gürültülü yaz sağanakları Eskişehir'de kuvvetli olacak. Çankırı ve Sivas'ta yerel yağışlar bekleniyor. Ege'de rüzgârlar sert, kıyılarda nem artıyor. Manisa, Kütahya tarafında sağanaklar şiddetli. Yağış bugün de bazı noktalarda devam erecek. Akdeniz'de yine çok bunaltıcı günler var. Çoğu şehirde bağıl nem yüzde 70'lerde olduğundan hissedilen sıcaklıklar termometre değerlerinden 7-8 derece daha fazla. Karadeniz genelinde beklenen yağışlar en fazla bölgenin batısında Bolu-Kastamonu boyunca etkili olacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu aşırı sıcak olmaya başlıyor. Bugün Şanlıurfa 44 dereceye çıkacak.Diyarbakır'da aşırı sıcaklar etkisini sürdürürken, vatandaşlar serinlemek amacıyla gölet ya da dereleri tercih edince boğulma vakaları da yaşanıyor. Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı Ambar Köyü'nde, serinlemek için köyden geçen Ambar Çayı'na giren kuzenler 9 yaşındaki Enes ve 14 yaşındaki Mehmet Hüseyin Oruç, boğularak hayatını kaybetti. İki kuzen gözyaşları arasında Ambar Köyü'nde toprağa verildi. Sivas Gülova'da da sulama kanalına düşen Bedir Yalçın (96) için ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.SABAH