Fatih
Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Davutpaşa Divanı" buluşmalarının ilk konuğu medeniyet düşüncesi üzerine çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Sadettin Ökten oldu. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, asırlık medresede düzenlenen programda medeniyet, ahlak, irfan ve modern insanın anlam arayışı ele alındı. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, geçmişten bugüne medeniyet anlayışı, insanın ahlaki sorumlulukları ve modern dünyanın beraberinde getirdiği anlam arayışı konuşuldu. Sohbette, geleneksel irfan birikiminin bugünün insanına sunduğu düşünce imkanları, bireyin toplumla ilişkisi ve ahlaki değerlerin gündelik hayattaki karşılığı değerlendirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Turan, tarihi mekanları kültür ve düşünce hayatının bir parçası haline getirmeyi önemsediklerini ifade etti.