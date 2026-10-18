Asırlık müzik mirası geleceğe taşınıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin köklü Müslüman topluluklarından Cape Malayların kuşaktan kuşağa aktardıkları müzik mirası, 87 yıllık geçmişe sahip geleneksel koro yarışmasıyla yaşatılıyor. Dünya genelinde 17 Ekim Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Günü kutlanırken Cape Town, Cape Malay toplumunun kölelik döneminden bugünlere taşıdığı müzik geleneğinin yaşatıldığı koro yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Bu yıl 87'ncisi düzenlenen yarışma, 16-18 Ekim tarihlerinde şehir merkezindeki Artscape Tiyatro Merkezi'nde 18 koronun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Ataları 17. yüzyıldan itibaren Hollandalı sömürgeciler tarafından Güneydoğu Asya'dan köle ve siyasi sürgün olarak getirilen Cape Malaylar, Güney Afrika'nın köklü Müslüman toplulukları arasında yer alıyor. Topluluğun kültürel mirasında önemli yer tutan geleneksel koro müziği, Hollandaca ve Afrikaans şarkılarla, kendine özgü ses teknikleriyle ve sahne hareketleriyle kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Cape Malay Koro Kurulu (CMCB) Üyesi Nazeem Davids, geleneğin kökenlerinin Güneydoğu Asya'ya uzandığını belirterek, "Bu müzik, köleleştirilmiş insanlar tarafından Cape Town kıyılarına getirildi." dedi. Davids, bu kişilerin Güney Afrika'ya getirilirken söyledikleri şarkıların sonraki kuşaklar tarafından da sürdürülerek bugüne kadar ulaştığını anlattı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör