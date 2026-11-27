Osmanlı döneminde eğitim için kurulan 248 ve 296 yıllık iki ayrı tarihi vakfın hayır şartı, Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Küre Köyü Dursun Fakih İlkokulunda yerine getirildi. 1778'de Beyazıt Camii avlusunda öğrencilere dağıtmak için kurulan Mustafa Bin Mehmet Vakfı'nın 'mürekkep ve divit' şartı, yazıcı ve tonere dönüşürken, 1730 tarihli Mustafa Efendi Bin Ahmed Vakfı'nın şartı gereği de öğrencilere kırtasiye setleri hediye edildi.

VASİYET GÜNÜMÜZE UYARLANDI

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), asırlar önce kurulan vakıfların vakfiyelerindeki şartları günümüz ihtiyaçlarına uyarlayarak yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Küre Köyü Dursun Fakîh İlk ve Ortaokulu'nda anlamlı bir etkinliğe imza attı. Etkinlikte 1778 yılında kurulan Mustafa Bin Mehmed Vakfı'nın asırlık şartı teknolojiye uyarlandı.

Osmanlı arşiv kayıtlarına göre vakfın görevlendirdiği kişi her Perşembe günü İstanbul Beyazıt Camii avlusuna giderek ilim tahsil eden öğrencilerin divitlerine yetecek kadar mürekkep doldurur ve bunun karşılığında günlük bir akçe ücret alırdı. VGM, 248 yıllık bu "mürekkep hayrını" günümüz şartlarına uyarlayarak okulun ihtiyacı olan yazıcı özellikli fotokopi makinesi, toner ve A4 kağıtlarını okul yönetimine teslim etti.

EĞİTİM SETİ DAĞITAN VAKIF

Yine Osmanlı Sarayı'nda görevli "Sefer Ağazade" lakaplı Mustafa Efendi Bin Ahmed tarafından 1730 yılında kurulan vakfın şartı da yerine getirildi. Vakfiyesinde öğrencilere her yıl bayram öncesi çanta, kırtasiye ve giysi yardımı yapılmasını şart koşan 296 yıllık vakfın hayrı kapsamında, köy okulundaki öğrencilere kırtasiye ve eğitim materyalleri dağıtıldı. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız da asırlar öncesinden bugüne uzanan iki farklı vakfın şartlarını Söğüt'teki öğrencilerle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör