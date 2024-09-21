Aşıyla değil doğal ve sağlıklı beslenerek korunun

Gripten ve soğuk algınlığından korunmak için grip aşısı yaptırmak yerine, bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemine vurgu yapan Çetinkaya; "öncelikle bağışıklık sistemini güçlendirici besinlerin tüketilmesi gerekir. Ayrıca sağlığa sakıncalı bağışıklık sisteminizi olumsuz etkileyecek yiyecek ve içeceklerden de uzak durmalısınız. Fermente edilmiş gıdalardan faydalanması gerektiğini belirten Çetinkaya, Doğal ve sağlıklı beslenerek bağışıklık sisteminizi güçlendirilerek evde yaptığınız turşu, yoğurt, sirke ve şalgam suyunu sofranızda bol bol bulundurun. Düzenli olarak kelle paça/ et paça içmeyi de ihmal etmeyin.

Soğuk algınlığı ya da grip olduktan sonra kısa sürede iyileşmek için yapılması gerekenler konusunda bilgi veren Çetinkaya; mutlaka istirahat edin, bol miktarda sıvı tüketin, bulunduğunuz mekânı sık sık havalandırın, kapari turşusunu bolca tüketin, kapari antiviraldir, virüsleri öldürür, et suyu çorbası için, sarımsak yiyin ve sıcak bir duş alın" Bağışıklık sistemini destekleyen çay tarifi ve hazırlanışı ile ilgili bilgi veren Çetinkaya; Malzeme olarak, 1 tatlı kaşığı ıhlamur, 1 tatlı kaşığı yeşil çay, 1 tatlı kaşığı meyan kökü, 1 limonun suyu ve kabuğu, 1 adet çubuk tarçın 250 ml kaynar su. Hazırlanışı ise; malzemeleri bir bardağa koyup üzerine kaynar su ekleyin. Demlenmesi için 15-20 dakika bekleyip için. Günde 4-5 fincan tüketebilirsiniz" dedi.