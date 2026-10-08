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Giriş Tarihi: 8.10.2026 00:11

Aşk ve Taht 5.bölümüyle yayınlandı! ATV ile Aşk ve Taht son bölüm izle

Aşk ve Taht'ın final bölümü atv ekranlarında yayınlandı. Dizinin ekran yolculuğunun son bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicilerin gündemine geldi. Aşk ve Taht'ın 5. bölümünde karakterlerin hikayesinde yaşanan son gelişmeler ve finalde verilen cevaplar merak konusu oldu.

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Aşk ve Taht 5.bölümüyle yayınlandı! ATV ile Aşk ve Taht son bölüm izle
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Aşk ve Taht'ın 5. ve final bölümünün yayınlanmasıyla birlikte dizide yaşanan son gelişmeler merak edilmeye başladı. Destina'nın hikâyesinde gelinen son nokta ve sarayda yaşanan güç mücadelesinin nasıl sonuçlandığı bölümün öne çıkan gelişmeleri arasında yer aldı. Dizinin final bölümünü kaçıran izleyiciler ise Aşk ve Taht 5. bölüm izleme bilgilerini araştırıyor.

AŞK VE TAHT SON BÖLÜM İZLE

Aşk ve Taht yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de yayınlandı.

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SON BÖLÜM ÖZETİ

"Kalanoroslular bizi düğünde bellerken biz de onları gafil basacağız."
Andreas'ın kurduğu ölüm çemberinden kurtulan Alaeddin, kaçırılan Destina'nın peşine düşer. Bu sırada Konya'da ise Celaleddin ile Ümmühan arasındaki gerilim sarayı kanlı bir çatışmanın eşiğine getirirken bu felakete mani olmak için hiç beklenmedik bir isim ortaya atılır. Alaeddin'in odasında Destina'nın resmini bulan Melike'nin artık sabrı da öfkesi de taşmıştır. Adamlarını toplayıp Alaeddin'le Destina'nın izini sürer.

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Destina'yı kurtaran Alaeddin, onu yıllar önce karşılaştıkları yere götürür. Destina, onun hayatını kurtaran kız olduğunu itiraf ederken ikilinin yakınlaşmasına Melike tanık olur. Melike nasıl bir tepki verecek? Alaeddin'in tahtı, Destina'nın saraydaki geleceği tehlikeye mi girecek?

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Aşk ve Taht 5.bölümüyle yayınlandı! ATV ile Aşk ve Taht son bölüm izle
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