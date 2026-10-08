Aşk ve Taht 5.bölümüyle yayınlandı! ATV ile Aşk ve Taht son bölüm izle

SON BÖLÜM ÖZETİ

"Kalanoroslular bizi düğünde bellerken biz de onları gafil basacağız."

Andreas'ın kurduğu ölüm çemberinden kurtulan Alaeddin, kaçırılan Destina'nın peşine düşer. Bu sırada Konya'da ise Celaleddin ile Ümmühan arasındaki gerilim sarayı kanlı bir çatışmanın eşiğine getirirken bu felakete mani olmak için hiç beklenmedik bir isim ortaya atılır. Alaeddin'in odasında Destina'nın resmini bulan Melike'nin artık sabrı da öfkesi de taşmıştır. Adamlarını toplayıp Alaeddin'le Destina'nın izini sürer.