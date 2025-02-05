Asker uğurlama eğlencesinde bir genç maganda kurşunuyla yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Dereli ilçesi Küçükahmet Köyü'nde meydana geldi. Köyde düzenlenen asker uğurlama eğlencesi sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu yorgun mermi çekirdeği 21 yaşındaki B.G'nin kafasına geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alına gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.