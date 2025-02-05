Haberler Yaşam Haberleri Asker uğurlama eğlencesinde bir genç maganda kurşunuyla yaralandı
Giriş Tarihi: 5.2.2025 12:34 Son Güncelleme: 5.2.2025 12:47

Asker uğurlama eğlencesinde bir genç maganda kurşunuyla yaralandı

Giresun'un Dereli ilçesinde düzenlenen asker uğurlama eğlencesinde silahla havaya ateş açılması sonucu 21 yaşındaki genç  başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Asker uğurlama eğlencesinde bir genç maganda kurşunuyla yaralandı

Olay, dün akşam saatlerinde Dereli ilçesi Küçükahmet Köyü'nde meydana geldi. Köyde düzenlenen asker uğurlama eğlencesi sırasında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu yorgun mermi çekirdeği 21 yaşındaki B.G'nin kafasına geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan genç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alına gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Asker uğurlama eğlencesinde bir genç maganda kurşunuyla yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA