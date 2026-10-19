Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? 2026 Kasım celbi e-Devlet sorgulama ekranı!

Kasım 2026 celp döneminde silahaltına alınacak yedek subay, yedek astsubay ve er adayları için sınıflandırma sürecinde sona gelindi. MSB'nin açıkladığı takvimde askerlik yerlerinin ilan edileceği gün ve sevk gruplarına göre kışlaya katılış tarihleri açıklandı.
Vatani görevini yerine getirmek için hazırlık yapan binlerce yükümlünün beklediği sınıflandırma tarihi belli oldu. Askerlik hizmetini hangi ilde ve birlikte gerçekleştireceğini öğrenmek isteyenler için Milli Savunma Bakanlığının (MSB) yayımladığı takvim esas alınacak.
2026 Kasım celbi askerlik yerleri, 27 Ekim Salı günü açıklanması öngörülüyor. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarına bu tarihten itibaren erişebilecek. Sonuçların açıklanacağı saat henüz duyurulmadı.
Kasım celbi kapsamında askerlik yerleri, e-Devlet Kapısı üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilebilecek. Dijital ortamda sorgulama yapmak isteyen yükümlüler, Milli Savunma Bakanlığının Askerliğim hizmetinden yararlanabilecek.
e-Devlet askerlik yeri sorgulama adımları şöyle:
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MSB'nin duyurusunda yedek subay ve yedek astsubay adaylarıyla er statüsündeki yükümlüler için farklı sevk grupları oluşturuldu.
2026 Kasım celbi sevk takvimi şöyle:
Yükümlülerin birliklerine katılabilmek için resmi sevk belgesini de temin etmesi gerekiyor. MSB'nin açıklamasına göre sevk belgeleri, sevk tarihinden 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alınabilecek.
e-Devlet'teki Askerliğim hizmetinin Celp ve Sevk Dönemi bölümünde bulunan Sevk Başvurusu seçeneği üzerinden işlem başlatılabiliyor. İşlem sonunda barkodlu sevk belgesinin indirilerek çıktısının alınması gerekiyor.