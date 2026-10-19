Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? 2026 Kasım celbi e-Devlet sorgulama ekranı!

2026 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Vatani görevini yerine getirmek için hazırlık yapan binlerce yükümlünün beklediği sınıflandırma tarihi belli oldu. Askerlik hizmetini hangi ilde ve birlikte gerçekleştireceğini öğrenmek isteyenler için Milli Savunma Bakanlığının (MSB) yayımladığı takvim esas alınacak.

2026 Kasım celbi askerlik yerleri, 27 Ekim Salı günü açıklanması öngörülüyor. Yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarına bu tarihten itibaren erişebilecek. Sonuçların açıklanacağı saat henüz duyurulmadı.