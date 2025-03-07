"Aşkım bitti" diyerek Tiktok aşkına kaçtı! “Askeri personelim” dedi, çoban çıktı!

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Nesrin Sungur (40), 26 Şubat Çarşamba sabahı evinden ayrıldıktan sonra sırra kadem bastı. Eşi Ömer ve kızı Döndü, Nesrin'in bulunması için ATV'de yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programına başvurdu. Programda kadının bulunması için yapılan araştırmalar devam ederken kızı Döndü, annesi ve babasının birbirlerine çok bağlı olduklarını ve annesinin kaybolmasının tüm aileyi derinden etkilediğini söyledi. Kaybolmadan öncesine kadar karısıyla herhangi bir anlaşmazlık yaşamadıklarını ve onu balkona kadar uğurladığını ifade eden Ömer Sungur ise karısının hayatından endişe ettiğini belirterek bulunması için usta gazeteciden yardım istedi.

Program devam ederken canlı yayına telefonla bağlanan Nesrin Sungur, Gaziantep'te olduğunu ve TikTok'ta tanıştığı bir adama kaçtığını açıkladı. Nesrin Sungur, "Eşim 22 yıldan sonra artık gözüme çirkin gözükmeye başladı. Aşkım bitti. Tiktok'tan Gaziantep'te yaşayan birini buldum. 4 senedir görüşüyoruz. Evli olduğumu biliyor. Aşık oldum. Hazırlığımı yaptım ve kaçtım. Eşim boşanma davası açsın. Ben de buradan kabul edeyim. Boşanalım. Çocuklarıma kapım her zaman açık" dedi.

Usta gazeteci Müge Anlı ise kadına seslenerek, "Ben seni bırakmak istemiyorum çünkü seni iyi görmüyorum. Çocuk değilsin, 4 çocuk annesisin. Bir askeri kıyafet çalıp insanları kandıran ama aslında çobanlık yapan birine kaçmışsın. Bu normal bir şey değil. Senin takip ettiğin kişiler askeri değil, bir çoban. Akıl sağlığının yerinde olduğuna inanmıyorum" diye tepki gösterince Nesrin Sungur, kaçtığı şahsın çoban olduğunu bildiğini söyledi. Öte yandan programa telefonla bağlanan bazı kişiler ise Yunus Emre adlı kişinin doğru dürüst bir iş yapmadığını belirterek, asıl mesleği çobanlık olduğunu ve köye sık sık evli kadınlar getirdiğini iddia etti.