Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin dizileriyle adını duyuran Aslı Enver, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Birkan Sokullu'dan boşandıktan sonra adı birçok isimle anılan Aslı Enver hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. 38 yaşındaki güzel oyuncunun iş insanı Berkin Gökbudak ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İkiliden söz konusu iddialara ilişkin bir açıklama gelmezken Berkin Gökbudak kimdir, mesleği ne gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Peki, Aslı Enver'in sevgilisi Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte detaylar…