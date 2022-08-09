Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin dizileriyle adını duyuran Aslı Enver, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Birkan Sokullu'dan boşandıktan sonra adı birçok isimle anılan Aslı Enver hakkında yeni bir aşk iddiası ortaya atıldı. 38 yaşındaki güzel oyuncunun iş insanı Berkin Gökbudak ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İkiliden söz konusu iddialara ilişkin bir açıklama gelmezken Berkin Gökbudak kimdir, mesleği ne gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Peki, Aslı Enver'in sevgilisi Berkin Gökbudak kimdir? Berkin Gökbudak kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte detaylar…
Bir türlü aradığı aşkı bulamayan Aslı Enver ile ilgili yeni bir iddia öne sürüldü. Gazetemagazin'in haberine göre Aslı Enver, ünlü iş insanı Berkin Gökbudak ile aşk yaşamaya başladı. Enver ve Gökbudak'ın yakın arkadaşları vesilesi ile tanıştığı ve yaz başından bu yana da zaman geçirdikleri öne sürüldü.
38 yaşındaki güzel oyuncu, ünlü iş insanı Berkin Gökbudak ile Caddebostan'da el ele görüntülendi. Birlikte zaman geçiren ikili, görüntülendiklerini fark etmedi.
Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Berkin Gökbudak, Galatasaray Üniversitesi Pazarlama İletişim Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı.
Eylül 2021'den bu yana Johnson & Johnson'ın ilaç grubu Janssen Türkiye'nin Hematoloji İş Birim Liderliğini üstlenen Gökbudak, Bayer ve Alliance Healthcare'de ürün müdürü, global ürün müdürü, iş analitiği, satış etkinliği ve müşteri ilişkileri pozisyonlarında görev aldı.
Marka lansmanı, satış ve pazarlama alanlarında deneyim kazanan Gökbudak, Bayer'de Türkiye ve İran bölgeleri Kadın Sağlığı İş Birim Liderliği görevini üstlendi.