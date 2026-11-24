Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından şehir merkezinden ayrılarak kırsala yerleşen Hüseyin Uslu (43), Ahır Dağı'nın kuzey eteklerinde yaklaşık 2 bin rakımda seracılık yapmaya başladı. Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bertiz bölgesindeki Başdervişli Mahallesi'ne ailesiyle yerleşen Uslu, 2007 yılından bu yana edindiği seracılık deneyimini ticari üretime dönüştürdü. Antalya'da seracılık konusunda deneyim kazandığını belirten Uslu, deprem sonrasında ailesiyle yeni bir yaşam kurmak ve çocuklarına da iş imkanı oluşturmak amacıyla sera kurmaya karar verdiklerini söyledi. Üç dönümlük alanda domates yetiştiren Uslu, yüksek rakıma rağmen verim ve kaliteden memnun olduklarını, bölgenin iklim şartlarının üretime elverişli olduğunu ifade etti. Kimyasal hormon kullanmadan üretim yaptıklarını vurgulayan Uslu, bombus arılarının seracılıkta vazgeçilmez olduğunu belirtti. Ortalama 45 günlük kovan ömrüne sahip arıların, süreleri dolduğunda yenileriyle değiştirildiğini aktaran Uslu, arıların açan çiçekleri tek tek tozlaştırdığını kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör