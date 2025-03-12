Asrın felaketinde çökme yaşanmıştı! İskenderun, sahiline kavuşuyor

Depremde yer yer 80 santimetre kadar çökmelerin yaşandığı Hatay'daki İskenderun Sahili'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un 28 Aralık 2024'te katıldığı törenle "İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi" hayata geçirildi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) yürüttüğü proje kapsamında 3,5 kilometrelik sahil şeridinde, 304 bin metrekarelik alanda düzenleme ve iyileştirme çalışmaları sürüyor. Sosyal donatı alanlarının inşa edileceği projede; doğal doku korunarak yeşil alanlar artırılacak, vatandaşların sahilden daha çok istifade etmesi sağlanacak.

EŞSİZ BİR SEYİR KEYFİ SUNACAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından sahildeki çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Bakmaya doyamayacağımız bir İskenderun… İskenderun Sahil Yenileme Projemiz tamamlandığında parmakla gösterilecek bir çalışma olacak ve halkımıza eşsiz bir seyir keyfi sunacak" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 50'SİNDEN FAZLASINI YEŞİL ALANLAR OLUŞTURACAK

İskenderun Sahili'nde farklı branşlarda spor alanlarının yanı sıra vatandaşların aileleriyle birlikte vakit geçirebileceği sosyal tesisler ile seyir terası da yer alacak. Proje alanının yüzde 50'sinden fazlası yeşil alanlardan oluşacak. Akdeniz bahçesi olarak tasarlanacak alanlarda nar, turunç ve limon ağaçları dikilecek. Proje kapsamında Atatürk Meydanı da yenilenecek. Meydanda yöresel taşlar kullanılacak. Sergi alanlarının da yer alacağı meydan, birçok etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bunlarla beraber vatandaşların denizle olan teması artırılmış olacak.